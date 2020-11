Frente al Hotel Trump International, en Columbus Circle, la gente bailó con pancartas, levantó sus puños mientras choferes pitaban sus bocinas como celebración. De hecho, algunos en bicicleta ofrecían la canción popular Celebration, de Kool and the Gang al pasear por las calles.

También en redes sociales

Los chistes y elegantes mentadas de madre contra el presidente se multiplicaron en las redes sociales, mientras, como ahora es la costumbre, toda fiesta, marcha y baile fue grabado y difundido al ciberespacio.

Entre los memes e imágenes había una de la Estatua de la Libertad con una resortera en la mano lanzando a Trump al infinito, muchas de la cara de Trump como nene malcriado que rehúsa salirse de la Casa Blanca; otra, una foto de una torre para guardias en una prisión que dice Torre Trump .

A lo largo del día marcharon por avenidas y calles centrales de ciudades como Chicago, Filadelfia, Minéapolis, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Detroit y más, hasta Miami. Multitudes multirraciales, multigeneracionales, multitodo, como en reproche a la visión que representan Trump y sus aliados.

A pesar de nuestras diferencias en la izquierda liberal, tomen un día o dos para celebrar, para sentir el maravilloso sentido de alivio, experimenten un poco de alegría que ha estado ausente por demasiado tiempo. Absorban esta verdad: cuando llegó el momento, la mayoría se levantó , escribió el cineasta y crítico social Michael Moore.

El analista político y ex secretario de Trabajo Robert Reich comentó: Trump construyó su imperio de bienes raíces expulsando a gente de color. Hoy gente de color expulsó a Donald Trump .

Pero la campaña de Trump hizo un llamado a sus bases a “mantenerse listos… En algún momento podríamos necesitar su ayuda en protestas en sus estados, para asegurar que el presidente es representado y nuestro lado del argumento sea demostrado”, instó el director de la campaña de Trump, Bill Stepien, en una llamada con aliados del presidente. Ayer en los capitolios de varios estados seguidores del magnate realizaron protestas .

Y también este sábado, abogados de Trump, incluyendo a Rudolph Giuliani, citaron a una conferencia de prensa –antes del anuncio del triunfo de Biden– con el presidente informando por tuit que sería realizada en el Four Seasons en Filadelfia. Pero ese hotel de lujo se vio obligado a informar también por tuit que no era ahí, sino en un lugar llamado Four Seasons Total Landscaping, un negocio sin ninguna relación con el hotel. Ahí se presentaron los abogados, en ese negocio que tiene enfrente un crematorio y al lado y a la vista una tienda para adultos que se llama Fantasy Island.

O sea, la lucha continúa.