El representante legal del frente, Eduardo Román Guzmán, explicó que por medio de una solicitud de información, pidieron al gobierno municipal conocer el destino del dinero que se recauda en la Zofemat, pero no ha sido respondida, ante lo cual interpusieron un amparo para que un juez de distrito obligue a la administración municipal a dar a conocer dicha información.

En conferencia de prensa en el parque Ernesto García Moragas de playa Manzanillo, que en la actualidad está cerrado, prestadores de servicios denunciaron que es una incongruencia, pues el cierre significa que la costa no es libre, por lo que no se viola el decreto publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en semanas recientes, el cual señala que los accesos al lugar no deben ser obstruidos.

Román Guzmán insistió que la intención del gobierno municipal es privatizar las playas. Mientras prestadores de servicios dieron a conocer que 70 por ciento de los 150 permisos para laborar en las playas con que cuentan integrantes del frente ya fueron renovados, lo cual ratifica que se trata de personas que trabajan, no anarquistas.