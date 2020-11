Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de noviembre de 2020, p. 25

Juchitán, Oax., Más de 250 pescadores de Playa Vicente, agencia municipal de Juchitán, enfrentan dos problemas que los tienen en la zozobra: la contaminación de su sistema lagunar, por la descarga de aguas negras de siete municipios del Istmo de Tehuantepec que impide su actividad pesquera, y la afectación económica por la contingencia sanitaria que ocasionó el cierre de 70 por ciento de restaurantes.

Playa Vicente se ubica a 9 kilómetros de la ciudad de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, donde también su camino carretero se encuentra en pésimas condiciones, y para su rehabilitación requiere unos 27 millones de pesos, según datos de sus autoridades locales.

En ese lugar, las aguas negras invaden la laguna, pues a 5 kilómetros de distancia ingresa el agua del río Los Perros, el cual nace en la sierra mixe zapoteca, atraviesa siete municipios (Laollaga, Chihuitan, Ixtepec, Ixtaltepec, El Espinal, Juchitán y Xadani) y desemboca en la laguna del pueblo ikoots de San Mateo del Mar; pero a través de un desagüe llega a Playa Vicente.

Agrupados en dos cooperativas, Jaiberos y Che Cata, los hombres ya no pueden pescar cerca de la laguna, ahora tienen que dirigir sus embarcaciones al mar, lo que implica un gasto mayor para combustible y los artefactos de pesca.

Gastamos más