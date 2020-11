Afp y Dpa

Domingo 8 de noviembre de 2020

París. Rey del Abierto de Francia en Roland Garros, a Rafael Nadal se le sigue resistiendo el Masters 1000 de París, uno de los únicos tres torneos de esta categoría que no ha conquistado, al caer en semifinales frente al alemán Alexander Zverev, número siete del tenis mundial que ganó 6-4 y 7-5 y disputará hoy el título con el ruso Daniil Medvedev, quinto del orbe.

Zverev, pupilo de 23 años del ex jugador español David Ferrer, no había pasado nunca de los cuartos del torneo bajo techo parisino, mientras Nadal, en ocho participaciones sólo jugó la final de 2007, que perdió, y ahora desaprovechó la oportunidad de igualar el récord de 36 títulos en la categoría Masters de Novak Djokovic.

Nadal, segundo en el raking de jugadores ATP y 13 veces ganador de Roland Garros, aseguró que no fue una mala semana tras caer en París, a unos días de afrontar del Masters de Londres (15-22 noviembre).

“Estuve competitivo, llegué hasta semifinales tras mucho tiempo sin jugar en indoor, he pasado bastante tiempo en la pista, me sentí bien mentalmente, he tenido la buena actitud, jugué buen tenis algunos momentos”, valoró.