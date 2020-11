Si bien, aclaró, que aún no están disponibles para su venta en el mercado mexicano, pues todavía deben obtener la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su aplicación y comercialización, destacó que se establecieron recomendaciones para su uso.

Sólo se pueden emplear en personas con síntomas de la enfermedad y con un máximo de siete días de evolución; deberán ser aplicadas por personal capacitado . Agregó que su uso se da en el marco de la emergencia sanitaria.

Explicó que una de las dos pruebas autorizadas, de las 12 que están bajo estudio, la denominada Estuche Panbio es la única que ofrece un mecanismo visual que funciona como una prueba rápida que no requiere de equipo adicional o uso de laboratorios de referencia.

Esta prueba, dijo, se realiza directamente a la persona y se obtiene un resultado visual. Reiteró que las pruebas antigénicas no deben emplearse en personas asintomáticas, pues arrojarían falsos resultados negativos .