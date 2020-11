Gustavo Castillo García

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, advirtió que el Covid-19 va a exigir un trabajo redoblado de los impartidores de justicia, ya que la pandemia está exacerbando la violencia intrafamiliar, el machismo, el racismo y la discriminación , por ello dijo que será trascendente la tarea de jueces y de los órganos políticos; los poderes legislativos y ejecutivos tendrán que hacer su labor para combatir estas situaciones que afectan a los olvidados de México .

Al inaugurar el seminario Justicia y protección de grupos vulnerables , organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (Amij), el también presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF) mencionó:

No podremos ser un país libre mientras haya gente que no tenga lo indispensable para vivir; no podemos ser una nación libre mientras las mujeres sean discriminadas y no haya igualdad y paridad de género; no podemos ser un país libre mientras haya feminicidios y violencia de género, no podemos ser una nación libre mientras se siga discriminando a los pueblos indígenas o se siga discriminando por el color de la piel.