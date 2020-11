Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 7 de noviembre de 2020, p. 8

La Yesca, Nay., Desde este municipio enclavado en la sierra del Nayar, el presidente, Andrés Manuel López Obrador se abrió espacio para enviar un mensaje a los habitantes de Tabasco afectados por las intensas lluvias y la continuación del desfogue de la presa Peñitas, lo que ha agudizado las inundaciones: Mi llamado es para que mis paisanos se puedan refugiar en las partes altas del estado y acudan a los albergues.

Lo material se puede recuperar, me comprometo a hacerlo, pero lo que me preocupa es la parte de la protección a las personas . Lamentó que la intensidad de las lluvias haya provocado el fallecimiento de dos personas, por lo que conminó a la gente a acudir a los albergues porque está lloviendo como hace tiempo no sucedía. Les digo a mis paisanos que tomen precauciones porque lo más importante es la ­vida .

Aseveró que se ha desplegado un operativo conjunto con el gobierno del estado encabezado, por la parte federal, por el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Explicó que los municipios más afectados son Cunduacán, Centla, Centro (Villahermosa), Nacajuca y Xalpa de Méndez.

Desfogue impedido

Señaló que las presas de la Comisión Federal de Electricidad no desfogan porque están impedidas de generar energía como consecuencia de la reforma energética, por eso ahora que se tiene el vaso lleno en Peñitas, no hay alternativa.