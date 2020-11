Alma Muñoz y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 7 de noviembre de 2020, p. 5

La economía nacional va saliendo a flote, el sector primario creció y no se registró carestía ni aumento de inflación, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, dio a conocer que ya se inició la dispersión de recursos para pagar las pensiones a adultos mayores y a infantes con discapacidad. Con propósito de alentar el empleo y el desarrollo, declaró, la semana próxima anunciará un segundo paquete de inversiones privadas en obras de infraestructura.

Al comentar la situación económica, reiteró que se está cumpliendo el pronóstico y refirió datos oficiales: Sigue llegando la inversión extranjera, hoy viene un informe del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de aumento en la inversión extranjera al mes de agosto. Hay un aumento de 5 por ciento respecto de julio y ha venido creciendo, o sea, vamos saliendo del hoyo en el que caímos, sobre todo en abril, mayo y junio que fueron meses muy difíciles y estamos ya emergiendo, va saliendo a flote la economía, principalmente (en generación de) empleo, se están recuperando ya los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas, y eso es un gran apoyo, ¡es una bendición!, eso nos sacó también a flote .

El presidente López Obrador ponderó que no se cayó el sector primario, sino que las actividades agropecuaria y pesquera se incrementaron. En la pandemia tenemos más crecimiento del sector primario que el año pasado, es un fenómeno. Esto es muy importante porque se trata de alimentos. No se padeció de escasez de alimentos, no estamos padeciendo carestía ni inflación, que está en lo establecido por el Banco de México y hay mucho entusiasmo de inversionistas sobre la situación de México .

Así, se refirió a las declaraciones deesta semana de Ana Botín, presidenta del consejo de Santander, y a las del magnate Larry Fink que reiteran que México es, “no sé si de los países o el país más importante para la inversión, de mayor importancia para la inversión extranjera.