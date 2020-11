T

al vez los videntes financieros decidieron limpiar sus bolas de cristal, o simplemente dejaron a un lado, por el momento, su mala leche, pero el hecho es que en los últimos días han mejorado –tomado esto con toda reserva– sus respectivos pronósticos sobre el devenir económico mexicano, e incluso celebran el comportamiento del tipo de cambio y de la inversión, así como el nivel de confianza de los consumidores.

No es la panacea, desde luego, pero la cotización del billete verde se ha reducido a niveles reportados antes del reconocimiento oficial de la pandemia (esto es, a principios de marzo pasado) y ayer el Banco de México fijó el tipo de cambio en 20.55 pesos por dólar. Ello, con todo y los apocalípticos vaticinios cambiarios que circularon antes de las elecciones estadunidenses, las cuales, dicho sea de paso, se mantienen en un impasse de pronóstico reservado.

Poco a poco, paso a pasito, pero los especialistas -así se autodenominan- en cuestiones macroeconómicas han reducido ligeramente sus negras proyecciones sobre la caída del producto interno bruto mexicano en este pandémico 2020 y en algunos casos las han reducido de 10.5 a 8 por ciento, con una estimación de 3.5 por ciento de avance en 2021.

Y no sólo son las estimaciones, sino los piropos, como el de Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, para quien México es, en este momento, el país de Latinoamérica más atractivo para realizar inversiones. En general, la región es la que más oportunidades presenta a escala global, pese al efecto de la crisis que ha ocasionado el Covid-19. Me sorprende que Estados Unidos no mire más hacia el sur; hay una fantástica oportunidad y el consumo está creciendo .

En ese tenor, el Inegi informó ayer que en agosto pasado la inversión de las empresas para la adquisición de maquinaria, equipo y construcción aumentó 5.7 por ciento en términos reales en comparación con el mes previo, por lo que hiló tres meses consecutivos de crecimiento después de la caída derivada del confinamiento por la pandemia de Covid-19 ( La Jornada, Alejandro Alegría).