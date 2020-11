Por tal motivo, aseguró que no podían quedarse en sus casas y cruzarse de brazos en espera que llegue su cita de conciliación, además de que la mayoría de los 500 empleados despedidos les urge su trabajo y tener ingresos económicos para la manutención de ellos y sus familiares, sobre todo en esta contingencia sanitaria de Covid-19.

Los seis ex empleados se instalaron en casas de campaña el jueves pasado; pero antes, acompañados por otros compañeros destituidos efectuaron una marcha de la iglesia El Calvario al ayuntamiento de Cuernavaca.

Seis ex trabajadores del gobierno municipal de los 500 que fueron despedidos en octubre pasado, cumplieron 24 horas en huelga de hambre apostados afuera del ayuntamiento de Cuernavaca; exigen al presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, así como al cabildo, su reinstalación o el pago de su liquidación, porque tampoco les han entregado finiquitos.

No nos vamos a detener, hoy estamos en huelga de hambre, y si es necesario pues morir en el intento, sólo queremos justicia , exigió.

Sufren maestros despidos injustificados

Mientras, un grupo de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos cumplió 24 horas de plantón instalado en la ciudad de Xalapa, en protesta por el despido injustificado de una dece-na de trabajadores, durante los meses de junio y octubre.

Desde el jueves en la tarde, los empleados llegaron a Veracruz y cerraron las vialidades del centro de la ciudad, que hasta este viernes provocaba caos vial por la interrupción de la circulación en las calles Enríquez, Rafael Lucio, Primo Verdad, Leandro Valle y Revolución.

El ex secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Tecnológico, Gregorio Gómez Valle informó que el director general del plantel, Bulmaro Salazar Hernández, fue quien despidió en forma injustificada a los trabajadores.