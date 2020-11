Aplaudimos que esta empresa, que el señor Elon Musk haya tenido una correcta vinculación con la agroindustria tequilera y sin duda esto va abonar en beneficio de que el tequila siga creciendo alrededor del mundo , dijo a Reuters el director del CRT, Ramón González.

Nosotros Tequila es una empresa formada en 2017, surgida de un proyecto universitario y dedicada al comercio en línea de tequila y mezcal, tiene su sede en Hermosa Beach California. Somos una marca de licores de agave de lotes pequeños que combina el estilo de vida pura vida de Costa Rica con el espíritu rebelde de México, mezclándolos bajo el sol de California , se describe en su página de Internet.

No es la primera vez que el multimillonario de Silicon Valley vende productos extravagantes en ofertas limitadas de una sola ocasión. Vendió lanzallamas a 500 dólares a principios de 2018, recaudando 10 millones de dólares para su emprendimiento de túnel de alta velocidad The Boring Company. Musk también había vendido antes 50 mil gorros de The Boring Company.