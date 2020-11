Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 7 de noviembre de 2020, p. a12

El nuevo disco de Keith Jarrett nos recupera la edad de cuando música y poesía eran lo mismo.

Budapest Concert se publicó hace apenas ocho días y el mundo lo recibe tal como anunció Keith Jarrett en días anteriores a ese lanzamiento: Es lo mejor que he grabado en discos .

Contiene 12 capítulos y tres encores. Es el segundo álbum publicado a la fecha de los conciertos de la gira de 2016. Fue grabado dos semanas antes que Munich 2016, que era, hasta el momento, el último disco de Keith Jarrett, quien había guardado silencio hasta hace dos semanas y media, cuando declaró al reportero Nate Chinen, del New York Times, que sufrió dos embolias en febrero y marzo de 2018, y está en proceso de convalecencia.

El nuevo disco, Budapest Concert, recoge el concierto que ofreció la noche del 3 de julio de 2016 en la Bela Bartok National Concert Hall de Budapest. Ahí dijo ante el público que su devoción por la música del compositor cuyo nombre lleva esa sala de conciertos data de toda su vida, además de que su abuela tiene ascendencia húngara.

El primero de los 12 capítulos de Budapest Concert es el más largo del disco: 14 minutos con 28 segundos (el episodio más corto es el IX: dos minutos con 26 segundos) y está preñado de manantiales.

Apenas transcurridos unos pocos minutos, la atmósfera es completamente diáfana: lo que suena es claramente Bela Bartok, sus piezas rumanas y enseguida notables modos otomanos, claves claras, contundentes: el discurso sonoro ha perdido edad y se convierte en atmósferas, estancias, estados del alma.

Vorágines, nudos convertidos en cabelleras sueltas al vendaval, torbellinos. El ascenso es suave y delicioso: Keith Jarrett elabora escalas hacia arriba, más arriba, aún más altas, sin imprimir velocidad sino su sensación: en realidad, volamos.

Racimos de notas, también llamados clusters. Y enseguida los andamios que suele tejer para pintar murales bóvedas adentro.

Los escuchas de los 12 discos de Keith Jarrett que llevan título de la ciudad donde fueron grabados (el primero: Köln, Concert, de 1975) reconocemos ya la naturaleza de esas sesiones: los primeros de ellos con recurrencias a melodías que parecieran reconocibles pero todos, en realidad, teñidos de insinuación.

Desde el Concierto en Colonia hasta Tokyo ‘96 y el hermoso A Multitud of Angels, de ese mismo año, 1996, podemos reconocer un primer bloque donde el concepto de improvisación recupera su estructura poética, su condición de poesía, su naturaleza límbica (la parte emocional del cerebro: las regiones reptilianas del vermis) y al mismo tiempo recobran sus cimientes más profundas, los elementos más antiguos que hacen música y poesía una unidad.

Luego de un periodo de dos años y medio de silencio, debido a una rara enfermedad (mismo lapso de ausencia que hoy se repitió), Keith Jarrett regresó a la vida con uno de sus discos más hermosos: The Melody at Night With You, en 1998, y a partir de entonces sus conciertos con nombres de las ciudades donde los grabó mantienen una estructura semejante. A saber: un carácter hímnico que tiene su lógica en las prácticas rituales de la antigua Grecia; por lo general, sus conciertos para piano solo, como es el caso del que hoy nos ocupa, tienen un episodio introductorio de elevada complejidad, donde no sabemos el decurso que seguirá; un siguiente episodio rapsódico, para dar paso a lo más hondo: un sistema basado en un ostinato hipnótico que nos conduce a un estado de trance, para el siguiente capítulo: un éxtasis orgiástico y más adelante un motivo rítmico de blues, con una columna vertebral, un denominador común: una sensación de never ending asombrosa.