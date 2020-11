Carlos Paul

Periódico La Jornada

Sábado 7 de noviembre de 2020, p. 3

El machismo es una ideología en la que nos educan a todos; el feminismo no es una ideología, es un movimiento social, cultural e histórico, consideró la novelista y periodista española Rosa Montero durante un conversatorio con la editora y también autora Yael Weiis, que se realizó como parte del Foro Internacional en línea Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas.

Ambas autoras conversaron en torno al antisexismo, el lenguaje inclusivo, el machismo, la memoria, la muerte, la ciencia ficción y el personaje de Bruna Husky, así como del método de la reconocida narradora española para escribir una novela y hasta del motivo de sus distintos tatuajes en el cuerpo, charla que fue transmitida este jueves en la cuenta de Facebook de Literatura UNAM.

Las mujeres, explicó Montero, “también tenemos el prejuicio del machismo metido en el último rincón del cerebelo, y hay que luchar por quitarlo. La historia del ser humano que nos han contado es pura manipulación e ignorancia. Se nos hacía creer que antes no había mujeres que hicieran grandes aportaciones en la política, la cultura o la ciencia. Es verdad que antes no nos dejaban estudiar o trabajar, pero, afortunadamente, ahora se está rescribiendo esa historia.

En el comienzo de la literatura, el primer autor literario de la historia de la humanidad es una princesa y poetisa acadia que se llama Enheduanna, de hace 4 mil 300 años. A ella se le deben también las primeras anotaciones musicales y astronómicas, y, quién la conoce? , se preguntó Rosa Montero.

Y así a lo largo de la historia. Nos han vendido un pasado que es mentira y ha sido manipulado. Ha habido mujeres increíbles, haciendo cosas increíbles. Y no pocas veces, sus logros se los atribuyen a sus padres, jefes, maridos o hijos, o simplemente las han borrado de la historia.