Actualmente, 10 países de América reconocen este derecho: Canadá, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Estados Unidos y Puerto Rico lo admiten en algunos de sus estados, la Ciudad de México fue pionera en la región al legalizarlo en 2009, con lo cual se abrió la legalización en otras 19 entidades. En varios países está abierto el debate sobre la regularización del matrimonio homosexual, en Bulgaria, Honduras, Panamá y Perú; en Chile, República Checa y Estonia las uniones civiles están reconocidas, pero no el matrimonio.

Hace cinco años se estimó por primera vez en México el porcentaje de parejas del mismo sexo. En la encuesta intercensal se registraron 6.21 parejas del mismo sexo por cada mil hogares en México, casi 200 mil del total de 32 millones que había en 2015. Las entidades con mayor presencia de este tipo de familias fueron Quintana Roo, Ciudad de México y Nayarit, las que registraron menor presencia de hogares lésbico-gay fueron Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz y Campeche (cinco parejas por cada mil hogares). Prácticamente la mitad de los hogares homoparentales viven con sus hijos, lo cual equivale a 105 mil 116. Estos cálculos subestiman los datos reales que seguramente son mayores, porque no contabilizan las parejas que cohabitan aunque no se asumen como jefes de familia, en la identidad o el estado civil muchas veces se oculta ante la discriminación y la persistente violencia por homofobia. Pero los códigos civiles de México reconocen derechos patrimoniales, hereditarios y de tutela en matrimonios igualitarios, se trata de pasos hacia el reconocimiento pleno de la igualdad de derechos a los que debe acceder todo ser humano.

La reforma de Puebla ocurre semanas después de que el Papa se expresara positivamente sobre las uniones homosexuales. En directa oposición al discurso de sus antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco declaró su apoyo a leyes de convivencia civil entre homosexuales: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de ella a nadie, ni hacer la vida imposible por ello, lo que tenemos que crear es una ley de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente . Aunque tal posición no representa un cambio doctrinal, porque no acepta el matrimonio igualitario religioso, sí se trata de una actitud y un discurso inédito viniendo de un Papa, una posición que esperemos tenga efectos de una mayor sensibilidad al tema y elimine esa forma de discriminación de algunos grupos de la comunidad católica.

*Secretaria general del Conapo

Twitter: @Gabrielarodr108