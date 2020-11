Mancera expresó esta posición en una reunión que tuvieron los consejeros electorales con representantes de partidos políticos, quienes se manifestaron a favor de la paridad de género, pero resaltaron que no se pueden cambiar las reglas del juego cuando el proceso electoral ya inició y además las candidaturas a esos cargos no se pueden hacer de la noche a la mañana.

El principal argumento que llevó el perredista para exhortar al instituto a no establecer cuotas para mujeres en las candidaturas a gubernaturas es que asumiría facultades del Poder Legislativo y ello violentaría el principio de reserva de ley, esto es, cuando un tema debe ser regulado por una legislación y no por un acuerdo de un órgano administrativo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede legislar y no se permitirá que suplante al Congreso, advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, al referirse al proyecto de acuerdo del órgano electoral que obligaría a los partidos políticos a postular mujeres en 8 de las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021.

“Simple y sencillamente el instituto no puede legislar…Si ellos legislan suplantan el Poder Legislativo y eso no lo vamos a permitir, lo aseguró”, añadió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política explicó que cuando se discutió la reforma constitucional sobre paridad de género, ex profeso se excluyó de la discusión el caso de gobernadores y de la Presidencia de la República.

Y no es un engaño. No se incluyó en la discusión porque son cargos unipersonales y no se puede invadir la facultad y competencia de los estados y tampoco imponerles que vayan a ser gobernados por un género específico. Eso lo decide la gente, esa es la democracia, no la imposición de un órgano, expuso.