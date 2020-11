Dio a conocer que, entre los logros obtenidos en las pasadas semanas, la Comisión Ejecutiva de Pensionissste aprobó, a propuesta del gremio magisterial, reducir la comisión que cobra a los trabajadores de 0.79 a 0.53 por ciento.

Respecto al eventual regreso a clases presenciales, reiteró que será hasta que el semáforo se encuentre en color verde, para que no exista riesgo de contagio en la comunidad educativa, y que, mientras no se tenga una vacuna, no regresarán a las aulas los maestros mayores de 60 años, quienes padezcan enfermedades crónico-degenerativas, estén embarazadas o en periodo de lactancia.