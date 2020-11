Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. 10

Durante esta administración se ha concretado la basificación de 287 mil trabajadores en el sector educativo, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Han escuchado ustedes protestas? Es más, ni lo sabían, que vamos a llegar, nada más en el caso del sector educativo, a 300 mil trabajadores basificados, ni se sabía porque lo estaba yo reservando para mi informe, pero ya lo dije .

Destacó las importantes investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre la operación de los fideicomisos, aunque lamentó que no hubiera voluntad antes para castigar a los responsables y, recuperar el dinero sustraído de manera ilícita. Insistió en pedir una mayor regulación en la figura de testigo protegido pues si bien debe de recibir en recompensa, por la información que va a ofrecer, una disminución de pena, no debe de incluir en ningún caso el que los bienes mal habidos se les escrituren o se les asignen .

Mas adelante añadió: “acuérdense de la canción de Óscar Chávez, La casita, sobre la corrupción, la cual se escuchó después.