Para López Obrador, al percatarse de esta incorporación los que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos, dieron a conocer que era una imposición. Nosotros no hacemos eso; además, aprovecho para aclararlo . Aseguró que su esposa se sometió a todo el procedimiento de promoción en la que participaron creo que 10 mil investigadores y ella presentó también su examen y le dan la categoría nivel 1, que es la que corresponde .

Las disposiciones que regulan el SNI establecen que para alcanzar el grado de investigador Nivel 1 se deberá contar con el grado de doctorado, haber realizado trabajos de investigación científica o tecnológica original y de calidad, haber participado en la dirección de tesis de licenciatura o posgrado en México, o en la impartición de asignaturas, así como en otras actividades docentes y formativas.