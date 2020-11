Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. 4

Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, cuando Rosario Robles era titular de esas dependencias, es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos.

Negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) la entrega de información en torno a los desvíos de recursos de la llamada estafa maestra, a cambio de que las autoridades no imputen a su familia por lo sucedido en la gestión de Enrique Peña Nieto, indicaron funcionarios federales.

Aunque la búsqueda de acuerdos se ha extendido por más seis meses, los representantes del ex funcionario no han logrado que el llamado criterio de oportunidad –es decir, que se otorguen beneficios jurídicos que incluyan hasta la no judicialización del imputado– se extienda a sus hermanos Lourdes y José Ramón, quienes de acuerdo con los resultados de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habrían tenido ingresos superiores a 200 millones de pesos, sin que existan registros fiscales que permitan considerar que se trató de recursos legalmente obtenidos.