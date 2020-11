Hoy se pagan las consecuencias, pero el organismo internacional no registró el brutal impacto social del modelo neoliberal. Tampoco, que el salario mínimo de México es el menor de América Latina, ni que más de la mitad (56 por ciento, al cierre del primer trimestre de 2020) de los mexicanos en edad y condición de laborar sobrevive en la informalidad. Entre la comunidad de naciones, la nuestra se mantiene como una de las más desiguales, pero no de ahora, sino desde hace muchísimos años antes de la pandemia.

Para no ir más atrás y documentar al siempre optimista FMI, vale recordar que en su informe Diez años de medición de la pobreza en México, avances y retos en política social (2008-2018), el Coneval advirtió que sólo en esa década (con Calderón y Peña Nieto en Los Pinos) el número de mexicanos con ingreso inferior a la línea de pobreza –aquellos que no tienen con qué adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria– aumentó de 54.7 millones a 61.1 millones. De igual forma, 71.7 millones carecían de acceso a la seguridad social y 25.5 millones no tenían con qué alimentarse; el porcentaje de personas en pobreza aumentó en mil 64 municipios, en tanto que en mil 185 de ellos creció el número de personas en situación de pobreza. Y ello se registró mucho antes del Covid-19.

Entonces, la pandemia, sí, pero hay muchísimo más que considerar antes de sorprenderse por lo mal que está México .

