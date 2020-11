C

ontinúo con los planteamientos del borrador (desechado por AMLO) de la PE15 (plataforma electoral 2015) de Morena. Sigo con el punto f) reducción de la pobreza y la desigualdad, de las líneas de acción para crear el Estado de Bienestar Auténtico, Desmercantilizador y Desenajenante. En la entrega del 30 de octubre narré las propuestas de la PE15 para aumentar y estabilizar la fuente de bienestar de los hogares (FBH) #1: el ingreso corriente. Hoy abordo las otras 5 FBH. Para aumentar las FBH #2 y #3 activos, básicos y activos no básicos de la población pobre, y dar seguridad en su posesión para todos, Morena señala:

8. La Vivienda, el activo básico más importante de los hogares, aunque es un derecho social, es el satisfactor con más agudas y generalizadas carencias de la población (70 por ciento de la población nacional habita viviendas por debajo de las normas), lo que deriva de los bajos ingresos corrientes que limitan la inversión en vivienda, y de la muy baja capacidad de endeudamiento de los hogares. Los asalariados de muy bajos ingresos y todos los trabajadores por cuenta propia, están excluidos de las instituciones públicas de financiamiento a la vivienda. El acceso al suelo urbano, legalizado y con servicios, es obstáculo crítico. Por ello, es central el apoyo público para el acceso a este tipo de suelo, así como apoyos permanentes para la autoconstrucción de la vivienda. Para que asalariados con percepciones bajas y trabajadores por cuenta propia tengan acceso viable a crédito para la vivienda es necesario un subsidio que reduzca la deuda a su cargo. La reactivación del flujo de fondos del Infonavit y Fovissste, logrado por gobiernos anteriores, tiene tres graves deficiencias que urge corregir: el reducido tamaño de las viviendas, el deterioro de los materiales y acabados, y la ubicación inadecuada de los conjuntos habitacionales: lejos de servicios y lugares de trabajo y estudio. Tamaño, calidad y ubicación adecuados son elementos irrenunciables del derecho a la vivienda digna. 9. Capacidad de endeudamiento. La apertura del sistema financiero para que el crédito pueda ser accesible a la población hoy excluida es el objetivo por alcanzar.

La FBH #4 acceso a bienes y servicios gratuitos o altamente subsidiados se ubica en el terreno de la política social, lo no mercantil, los derechos sociales. Dos principios que Morena aplicará sobre esta FBH son: