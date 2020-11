D

e un tiempo para acá la vida y milagros de numerosos personajes de la vida pública mexicana se ventila en tribunales y prisiones nacionales e internacionales. Aquí el reporte de ayer:

1. El ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, se declaró no culpable ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Se le atribuyen los siguientes delitos: conspiración para manufacturar, importar y distribuir drogas y lavado de dinero. A petición de su defensa, será a partir del 18 de noviembre cuando inicie formalmente el juicio, entonces comenzará a correr el periodo de 70 días con que cuenta la fiscalía para reunir las pruebas en su contra, Mientras tanto, permanecerá en prisión. El general Cienfuegos contrató a cuatro abogados, de los que cobran por hora muchos miles de dólares. Uno de ellos es Edward V. Sapone, quien ha obtenido absoluciones en tribunales federales para clientes acusados de delitos graves, como fraudes millonarios y tráfico de estupefacientes a gran escala. El otro litigante es Michael Vitaliano, quien asegura en su página de Internet haber trabajado en la Oficina de Investigaciones de Narcóticos, y logrado la captura de centenares de hampones. A la defensa del militar se sumaron la mañana de ayer Nicholas Gregory Kaizer (con más de 30 años de experiencia, especializado en delitos de cuello blanco ), y Richard Ware Levit, (especialista en casos de corrupción política y distribución de drogas).

El ex secretario, a quien autoridades de EU identifican como El Padrino, fue señalado por presuntamente utilizar su cargo para ayudar al cártel H-2, entre 2012 y 2018. Tiene como vecino de prisión a Genaro García Luna.

2. En México, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, metió reversa en el caso de Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, mientras reúne más elementos en su contra. Es un serio traspié de la Fiscalía. Uno de los delitos por el cual había solicitado una orden de captura a un juez federal es el de traición a la patria, que se castiga hasta con 40 años de prisión.