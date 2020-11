Ley Olimpia, un paso al frente en violencia contra las mujeres

na victoria para las mujeres y un paso atrás para la violencia contra nosotras a escala territorial, con la aprobación de la Ley Olimpia a nivel nacional, México da luz verde a la protección de sus mujeres, regresa la dignidad y comienza una nueva etapa histórica en contra de la violencia mediática.

Ésta se define como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que, de manera directa o indirecta, promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión del discur-so de odio sexista, la discriminación de género o la desigualdad entre mujeres y hombres, que causen daño sicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida a mujeres y niñas.

La Ley Olimpia buscará la protección de los derechos de la mujer, como el de la intimidad personal, el de la intimidad sexual y el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres, ya que en años recientes ésta se ha visto violentada de manera sorprendente por actos de acoso, extorsión e infinidad de motivos, en la cual el victimario ejercía intimidación mediante los medios digitales, amenazando o divulgando fotografías o videos íntimos; el caso más sonado fue el de Olimpia. Ahora toca difundir esto a toda mujer del país, desde las zonas rurales hasta la Ciudad de México, para que sepan que no están solas.

Miriam Edith López González

Solicita quiten marca del Infonavit

Carlos Martínez V., director general del Infonavit: solicito cerrar un caso ante el instituto. Ya cancelé la cita, pero el caso que se generó (me dicen) lo debo cerrar de forma personal, pero ni por teléfono ni el sitio web me dan la opción para agendar cita para ello. Me urge que se quite la marca del Infonavit a mi cuenta, ya que tengo una cita pronto en mi Afore.

María del Socorro Ortiz Mendieta, celular 55-3420-2321 [email protected]

Víctima de fraude de empresa provesedora fantasma, acusa

Tengo un negocio dedicado a la compra-venta de equipos y materiales mecánicos y eléctricos. A través de Internet contacté a la empresa Grupo Siderúrgica Ocotlán (GSO), con dirección en Guadalajara, Jalisco, para solicitar la cotización de algunos materiales. Los precios que me enviaron nos parecieron muy competitivos y por ello les hicimos llegar una orden de compra.

Todo parecía normal, Natalia Garza, asesora de ventas de la firma GSO nos envió un documento con sus datos bancarios, indicando que la cuenta estaba a nombre de Grupo Simec SA de CV, realizamos el depósito correspondiente a su cuenta en el banco HSBC el 14 de octubre, fecha a partir de la cual ya no tuvimos noticia de dicha persona ni de la empresa proveedora.

Nos dimos a la tarea de contactar al área financiera de Grupo Simec, y ahí nos informaron que tenían antecedentes de otros fraudes realizados por la empresa Siderúrgica Ocotlán y que ellos no conocían a esa empresa.