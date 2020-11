Jorge Caballero

Desde sus más remotos recuerdos, Uriel López España cuenta cómo de niño, emocionado, escuchaba a su familia hablar su lengua madre, tu’un savi, aunque no entendía cabalmente el significado de esas palabras. Posteriormente, a sus 20 años, fue invitado por su padre a documentar con fotografías algunos encuentros de hablantes de esa lengua, que se realizaron en 2007.

El germen por la documentación había sido implantado en la mente del joven, así que se metió a estudiar cine en el entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su formación, los recuerdos de su niñez y de su juventud se robustecieron, se volvieron determinantes para realizar su documental Tu’un savi, que el fin de semana pasado fue electo el mejor de su categoría en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Tu’un savi aborda la investigación del cineasta sobre la lengua tu’un savi (conocida como mixteco) a través de sus hablantes, resultado de la formación como documentalista y de su interés por aprender el idioma de su familia, que era prohibido.

Parte de mi sentir

En entrevista con La Jornada López España, ahora de 33 años, señaló: Me interesó hacerlo, pues era parte de mi sentir, de saber por qué yo no podía platicar con mi familia cuando iba a visitarla .

Acerca del premio, sostuvo: No esperaba ganar en el FICM, porque había varios directores con una larga trayectoria, pero, bueno, ya sucedió. Fue una gran sorpresa y qué bien que ayude a difundir el documental .

Uriel López España recordó: “Para hacer el documental tuve que recorrer un camino largo. Primero comencé a documentar los encuentros de los maestros y hablantes de tu’un savi, que realizaron para comenzar a escribir la lengua, analizarla, estudiarla. Esas reuniones se efectuaron en Oaxaca, Guerrero y Puebla. Llegué ahí en 2007 por invitación de mi padre para documentar con foto fija y luego con una cámara de video. Entonces me enteré de que había una situación de lucha y resistencia con la lengua”.

Agregó: “Pasaron los años y después comencé a estudiar cine, enfocándome sobre todo en el documental. Decidí retomar el material que tenía y grabar nuevas situaciones, más reales, con hablantes de tu’un savi, con quienes continúan manteniéndola viva, la escriben. Así que esta cinta la hice con la propuesta que ya tenía y el registro de lo que está pasando con esa lengua”.

El joven cineasta contó: “A la par de que hacía el documental, estudiaba tu’un savi. Cada vez más me convencía de aprender el idioma y realizar la película. Aún estoy en el proceso de aprender la lengua. Es un trabajo titánico, la estructura es diferente a la del castellano: primero el verbo, luego el sujeto y al final el objeto”.

Volviendo a los recuerdos de su natal Oaxaca, relató: “Cuando era niño me emocionaba, porque escuchaba hablar tu’un savi a mi familia, pero también era frustrante pues no sabía el significado de las palabras. Eso despertó un interés mucho mayor”.

El realizador puso en práctica sus conocimientos y explicó que “el tu’un savi tiene tres características: la tonal, hay que darle su entonación para que no cambie el significado de las palabras; la glotal, pausas en medio de cada palabra, y la nasal, porque se ocupa la nariz. Esos aspectos siguen siendo complicados para aprender el idioma, además de las raíces, pues hay que aprenderlas poco a poco, porque no en todas las lenguas se sabe el significado de cada palabra”.

Un trancazo para entender la historia

El joven documentalista no sabe si su trabajo contribuirá a la valoración y rescate de las lenguas indígenas, de lo que sí está cierto es que su trabajo Tu’un savi “es un trancazo para entender toda esa historia que traemos, que no sólo viene de una etnia o una cultura, sino forma parte de la historia nacional. En las escuelas se nos enseña siempre a tener en mente que México es multidiverso; no sé si con Tu’un savi vaya a cambiar algo, pero si me acerco un poco a la historia de los hablantes puede contribuir.