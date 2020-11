“Me queda ese trauma como seleccionado de no haber calificado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 ni Barcelona 92, pero sabía la oportunidad que tenía de entrenador y fue lo que me movió para dedicarme al volibol de playa (incorporado al programa veraniego en Atlanta 96).

“Yo no quería ser entrenador, jugaba porque me gustaba. Tenía la base técnica de lo aprendido con chinos, japoneses, coreanos y mexicanos. Estuve tres años trabajando en España y regresé a México en 1995 para hacer algo más por el volibol.

El entorno de Salvador González ha estado ligado siempre con la pelota y una red. Lo disfrutaba jugando en la calle o en las dunas de Mazatlán. El adolescente no tenía más diversión que la actividad física y el orgullo de representar al país, primero como seleccionado nacional de sala, y después se hizo entrenador de playa. Me casé con el volibol , afirma el ganador del Premio Nacional del Deporte 2020.

Tres años después Juan Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros dan el campanazo. El nayarita y el mazatleco pesaban en el Tour Mundial y ganaron la histórica medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto. Fue grandioso , evoca emocionado el entrenador. La dupla consiguió por ranking el pase olímpico a Río 2016 y se quedaron en octavos de final (16).

En el ciclo a Tokio, aplazado por la pandemia del coronavirus para 2021, Virgen y Ontiveros acumulan dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 y los Panamericanos de Lima 2019 a la espera de la clasificación, donde el técnico tiene ese reto, además del equipo femenil de Martha Revueltas y Zayra Orellana el próximo año en Colima.

“Yo soy Salvador González, pero los resultados son de estos jugadores. Sin ellos no soy nada. Por eso el PND no sé si lo merezco como le dije a Ana Guevara cuando me habló, porque para mí se me hace muy pobre lo que he hecho. Mi trabajo tienen nombres y apellidos.

“Me he propuesto y sueño que algún día se gane una medalla (olímpica). Tenemos a José Luis Rubio y Josué Gaxiola, subcampeones mundiales juveniles, que vienen de ranchos (de Guasave), trabajan y con su beca pagan la renta de una casa (en Mazatlán), porque sus familias no tienen los recursos.