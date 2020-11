Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. a11

Olivos, Argentina., La leyenda argentina del futbol Diego Maradona sufrió episodios de confusión, asociados a un cuadro de abstinencia, en el posoperatorio de la cirugía por un hematoma en la cabeza que le practicaron el martes, por lo cual permanecerá interna-do varios días más, informó su médico, Leopoldo Luque.

Luque, uno de los cirujanos que participó de la exitosa operación para extraerle el coágulo, dijo que Maradona está acuerdo con el diagnóstico de los internistas.

En rueda de prensa a las puertas del sanatorio en Olivos, el neurocirujano señaló que decidió aprovechar que Maradona se encuentra internado para tratar sus adicciones. Esta es una oportunidad muy grande para hacer lo mejor para Diego .

El ex jugador y director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata señaló públicamente en varias ocasiones que hace años que no consume cocaína. Según allegados y medios de prensa, el ex futbolista es adicto al alcohol.