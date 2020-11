Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. a10

La Fiscalía del estado de Jalis-co confirmó que existe una denuncia contra Dieter Villalpando, ex jugador de Chivas, aunque no reveló detalles al encontrarse en un proceso de investigación. La expulsión del mediocampista provocó una reflexión interna en el equipo y Fernando Beltrán aseguró que el club Guadalajara tocó fondo.

Sí hay una denuncia en contra del jugador. Por la naturaleza de la misma y condiciones propias de la investigación no podemos dar mayores datos, pero definitivamente hay una diligencia en curso, y más adelante si hay posibilidad de ofrecer avances o algún resultado se hará saber al conocimiento de todos , informó Octavio Solís, fiscal general del estado.

De acuerdo con medios, una mujer presentó el 24 de octubre una denuncia por agresión sexual contra Villalpando. La directiva de Chivas decidió tomar cartas en el asunto y expulsó el miércoles al jugador, al tiempo que puso en calidad de transferibles a Javier Chofis López, Juan José Gallito Vázquez y Alexis Peña, quienes habrían esta-do en la misma fiesta donde se cometió el presunto delito.

El caso de Villalpando sacudió a los jugadores del plantel rojiblanco a tal grado de que el mediocampista Fernando Beltrán aceptó que llegaron a un límite después de combinar esta situación con otros actos de indisciplina.

La verdad no hay otra forma de tocar fondo más que esta, es una situación complicada para mis compañeros, en realidad creo ningún futbolista quiere salir así , dijo en videoconferencia.

Como grupo nosotros lo platicamos y nos cerramos, entendemos que debemos cuidarnos para marcar esa diferencia en la cancha, tenemos que ser más disciplinados si queremos ser campeones, trabajaremos mucho en ese aspecto , sostuvo.