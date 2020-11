Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. 4

El escritor, académico y editor Sandro Cohen falleció a los 67 años tras pasar unas semanas hospitalizado por Covid-19, informó ayer su esposa, Josefina Estrada.

En un breve mensaje en su cuenta de Facebook, Estrada consignó: Se me ha muerto Sandro Cohen, a quien tanto quería. Compañero del alma, compañero .

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, informó en Twitter: Murió Sandro Cohen. Poeta, traductor y editor espléndido, siempre generoso y sonriente. Deja un legado de alumnos y colegas agradecidos; fue un maestro como pocos. Mi pésame a sus familiares y amigos .

El año pasado se celebraron los 40 años de Sandro Cohen como poeta en el Palacio de Bellas Artes.

Escribió en Morir a veces: A veces me da gusto, así, morir / boca arriba, flotando, en una barca / de sábanas tan limpias que se escapan / del tiempo, como yo, cuando me muero. / Las nubes se transforman. Son los libros / que me acompañan río abajo, páginas / abiertas que se leen en verso blanco, / casi igual que éstos, pero son mejores / aquellos que escribimos en el cielo .

De poeta se le conoce como parte de la Generación de los 50 (junto con Vicente Quirarte, Alberto Blanco y Jorge Esquinca, entre otros). Fue el editor de la Generación del Crack, que lanzó en 1996, en la cual destacó el narrador Ignacio Padilla, fallecido en 2016.

El escritor y titular de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, difundió en su cuenta de Twitter: “Murió nuestro querido Sandro Cohen, gran poeta que adoptó a México y al español con pasión y cariño; maestro y lector infatigable, nuestro primer y generoso editor del Crack, amigo siempre, descanse en paz.