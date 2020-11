El Salón del Cómic+Novela Gráfica, que cada año gana más adeptos, en esta ocasión contará con la participación de Juan Matías Loiseau, Tute, y la dibujante germano-estadounidense Nora Krug, quien presentará su novela gráfica Heimat.

Además, el colaborador de la revista Mad y ganador de la primera Catrina de la feria, el dibujante español Sergio Aragonés, participará en una plática con el músico y director de cine Sergio Arau y Bernardo Fernández BEF, al tiempo que se realizará el homenaje Aquí no hay tristeza, dedicado a Quino, tributo a cargo de quien fue su editor, Daniel Divinsky, y el escritor mexicano Martín Solares.

La FIL también ofrecerá espacios para que los integrantes de la cadena de producción y venta de libros puedan reunirse y negociar.

Habrá pérdidas

Durante la conferencia de prensa, Padilla López dijo que al no ser presencial y, por tanto, carecer de ingresos por renta de espacios para las editoriales, así como por el pago de boletaje para ingresar a Expo Guadalajara, este año la FIL tendrá un déficit financiero de 26 millones de pesos, contrario a los remanentes que en cada edición permitían hacerla sustentable.

Padilla señaló que a pesar de que este año no se pagarán boletos de avión, hospedaje y viáticos, ni la renta de Expo Guadalajara, el costo de organizar la FIL será de 47 millones de pesos y sólo se tendrán ingresos por 21 millones que, afirmó, espera subsanar en las próximas dos ediciones.

La FIL genera ingresos que van de 125 a 130 millones de pesos –de los cuales al menos 80 millones corresponden a la renta de espacios de exposición–, lo cual permitía en ediciones anteriores que fuera costeable para sus organizadores y que, con el remanente que quedaba, fuera posible realizar actividades de fomento a la lectura a lo largo del año.

No tendremos ingresos por renta de espacios, no habrá aviones, porque no habrá visitantes presenciales, tampoco hoteles, pero compensando unas cosas con otras hacerla virtual resultó con un costo que por más que quisimos no costará menos de 47 millones de pesos, (pero) creemos que en los próximos dos años recuperaremos este mal momento , comentó Padilla.