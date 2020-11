H

oy se conmemora por primera vez el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, declarado por la Unesco a finales del año anterior. Dicha declaratoria refleja la creciente gravedad que esta problemática ha adquirido en el mundo y especialmente en contextos que, como el nuestro, están doblemente condicionados por una violencia estructural que se infiltra en los espacios educativos, convirtiéndolos en esferas de reproducción de violencias que no encuentran mecanismos ni pertinentes ni suficientes de prevención, contención y gestión para su eventual eliminación. Basta recordar los lamentables hechos en Torreón a inicios de este año, cuando un niño de 11 años abrió fuego en su colegio y mató a una maestra e hirió a seis de sus compañeros.

Para dimensionar el alcance de las violencias en el entorno escolar, vale la pena repasar algunas cifras. De acuerdo con el informe de la Unesco Behind the numbers: Ending school violence and bullying, que da sustento a la conmemoración de este día, uno de cada tres alumnos ha sido víctima de acoso de un compañero al menos una vez durante el mes anterior, y la misma proporción ha padecido violencia física. Paralelamente, 11.2 por ciento de las personas que sufren bullying han sido víctimas de intimidación sexual, la cual es el segundo tipo de violencia más frecuente en el ámbito escolar.

En nuestro país, de acuerdo al Estudio internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje 2013, de la OCDE, México tiene el porcentaje más alto (30 por ciento) entre 33 naciones participantes en número de docentes que reportan daño físico causado por la agresión entre alumnos, pues al menos una vez a la semana sus estudiantes lo enfrentan, lo cual equivale a casi cinco veces más que la media del resto de países. Con base en el mismo estudio, el índice de participación en actos de violencia en primaria es de 34.8 por ciento, mientras en secundaria es de 38.6 por ciento. Además, el índice de victimización en primaria se ubica en 35.5 por ciento y en secundaria en 39.4 por ciento. Fuera de los establecimientos escolares, el índice de violencia en primaria alcanza 60.9 por ciento y en secundaria 60.7 por ciento.

Las violencias en el entorno educativo son ciertamente multidimensionales y muy complejas de atender. Además, alo que ocurre en los espacios escolares hay que sumar las violencias que se vi-ven en sus familias y en el espacio público; así como la presencia de pandillas y grupos criminales en el entorno de las instituciones educativas, cuyos miembros, muchas veces, son cooptados desde las escuelas; por ello es imprescindible advertir, como sociedad, que es urgente atender las violencias en el entorno edu-cativo, como una condición de posibili-dad para la construcción de paz en medio de la actual crisis de inseguridad a escala nacional.