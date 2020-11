Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de noviembre de 2020, p. 13

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una modificación a los lineamientos de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, con la finalidad de dedicarla este año al personal médico que ha enfrentado la pandemia de covid-19.

El cambio se avaló durante la primera sesión en formato semipresencial –con 129 legisladores en el pleno y el resto asistió, participó y votó mediante la aplicación Zoom–, como medida adicional para evitar más contagios.

Ayer, la diputada Pilar Lozano Mac Donald (MC) confirmó que dio positivo a Covid. Con ella suman 73 legisladores contagiados, además de 222 trabajadores. Un diputado de Morena y 13 empleados han fallecido por la enfermedad.

No obstante las medidas, diputados de Morena se arremolinaron en torno a Mario Delgado –e incluso se tomaron una foto de grupo– cuando solicitó licencia, a pesar de que la diputada Carmen Medel pidió a sus compañeros de bancada: pensemos en la contingencia sanitaria. Sabemos que se le quiere a Mario, pero hay que pensar en no contagiar a los demás y no contagiarnos .