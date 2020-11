A diferencia de Europa, no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento y cerrar establecimientos comerciales . No es necesario, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque anticipó que de haber algún cambio, se anunciarían en Palacio Nacional nuevas medidas.

Por esta razón, dijo una vez más: no vamos a aplicar medidas coercitivas; nada de toque de queda ni medidas autoritarias. No lo necesitamos. México no es Europa .