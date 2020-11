Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 5 de noviembre de 2020, p. 6

Pese a la existencia de avances legales como el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Estado mexicano sigue estando rezagado ante los esfuerzos de investigación y las diligencias que hacen de forma independiente los familiares de las personas desaparecidas, debido a que el gobierno continúa sin dar señales de voluntad política para avanzar realmente en ese tema.

Así lo afirmó Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), quien consideró que mientras no haya pasos firmes para investigar los casos de desaparición y sancionar a los responsables, la supuesta lucha contra este delito será un protocolo todavía que no tiene nada de homologado, porque no hay coordinación real entre las instituciones. La Comisión Nacional de Búsqueda no tiene los dientes necesarios para hacer su trabajo y por eso siempre va a la cola de los familiares, que son quienes tienen la experiencia. El Estado mexicano está rebasado”, apuntó el activista durante la llamada Caminata por la Memoria, que se realiza el primer miércoles de cada mes en el Zócalo capitalino.