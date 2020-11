Mónica Ghihan Macías Tubilla, quien fue cuñada del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera su amparo en contra de la orden de aprehensión que se libró con su nombre por el delito de defraudación fiscal. El máximo tribunal desechó su solicitud por falta de legitimación, y regresó el expediente a un tribunal federal.

Ignoró a Hacienda

La hermana de Karime Macías, ex esposa de Duarte, no respondió a los requerimientos fiscales, por lo que las autoridades hacendarias solicitaron una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual la cuñada del ex gobernador promovió un amparo.

Se sospecha que Mónica Ghihan se encuentra en Londres, Reino Unido, acompañando a su hermana, por lo cual ya se solicitó a la Interpol una ficha roja para su localización y aprehensión.

El acuerdo de la SCJN explica así la razón del rechazo para atraer este amparo: el pleno de la primera sala del citado tribunal informa que se desechó la solicitud ante la falta de legitimación del promovente.

Así, el asunto regresará a un tribunal federal de Veracruz, donde de no encontrar violaciones legales o constitucionales, se podría confirmar la negativa para conceder el amparo dictada en el juzgado de origen.