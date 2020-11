Funcionarios federales refirieron que la UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en torno a los recursos financieros que operó no solamente Emilio Zebadúa, sino algunos de sus familiares cercanos, y con base en los resultados se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal en contra del ex oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu.

En tanto, de acuerdo con constancias judiciales, Armando Saldaña Flores –quien ya solicitó la posibilidad de obtener beneficios jurídicos– es señalado por las autoridades como responsable de haber autorizado el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la Universidad Francisco I. Madero, ubicada en Hidalgo, para la elaboración de estudios estadísticos que nunca se efectuaron.

Ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, en marzo del año pasado, Saldaña Flores declaró que el convenio y los oficios contenían su firma falsificada. Además, que la fecha en dos de éstos no coincidían, porque en esos días se encontraba comisionado en Nueva York y Barcelona, por lo que pidió que su nombre no sea manchado, por su bien y el de su familia.