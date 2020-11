Gustavo Castillo y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 5 de noviembre de 2020, p. 3

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) han concentrado las evidencias para acusar al ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso.

Sin embargo, las pruebas aportadas contra el ex titular de la SHCP por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no han sido entregadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para consolidar las indagatorias que involucran a diversos funcionarios federales, ex gobernadores y dirigentes del PRI en torno a cuestiones de financiamiento ilícito en los comicios de 2015, revelaron autoridades ministeriales.

El Ministerio Público Federal solicitó en la última semana de octubre la orden de captura en contra de Videgaray Caso, y el expediente fue puesto a consideración de un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, donde aún no se emite la resolución correspondiente, indicaron funcionarios judiciales, luego de que la FGR no ha dado a conocer detalles de los delitos que le imputa al que fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique peña Nieto en 2012.

Pieza clave en las pesquisas

De acuerdo con la información recabada, el titular de la SEIDF, Juan Ramos López –quien fue designado en el cargo en junio de 2019–, ha sido quien negoció con Lozoya Austin la promesa de recibir beneficios legales si aceptaba colaborar con la FGR en la indagatoria de los sobornos entregados por la empresa barasileña Odebrecht y llevar a tribunales a Videgaray Caso.