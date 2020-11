C

omo tantos otros pronósticos fallidos, las elecciones en el vecino del norte no provocaron el desastre cambiario del peso mexicano frente al dólar que algunos videntes financieros aseguraron registrar en sus de por sí destartaladas bolas de cristal. Tal vez se equivocaron de fecha, hicieron una pésima lectura o simplemente actuaron con la mala leche de costumbre, pero en esta ocasión no sucedió lo que en la contienda electoral gringa de 2016 (Clinton vs. Trump), cuando, ahí sí, la moneda nacional se hundió.

De acuerdo con los reportes del día siguiente de las elecciones, y aún sin definir al candidato ganador, al cierre de la jornada el peso mexicano se cotizó, en promedio, a 21.22 unidades por dólar en ventanilla bancaria, cuando 24 horas antes la media fue de 21.39 por uno. Ayer, el Banco de México reportó un tipo de cambio de 21.20 y el Servicio de Administración Tributaria de 21.15, con un cierre por abajo de las 21 unidades.

La información del día indica que luego de que durante la madrugada (del miércoles) el tipo de cambio se llegara a depreciar hasta 4 por ciento, tocando niveles de 22 pesos por dólar, esta mañana (la de ayer) se ubicó a 21.06 unidades por billete verde. La depreciación de la moneda se dio a medida que se fueron dando a conocer los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos, en donde todavía no se define un candidato ganador a la presidencia ( La Jornada, Braulio Carbajal).

¿Qué sucedió en las elecciones de 2016? El 9 de noviembre de ese año, el día siguiente de los comicios y conocido el resultado, La Jornada lo informó así: “el valor del peso cayó anoche a un nuevo mínimo histórico, con una pérdida que en sólo horas –las que siguieron al cierre de la votación y el recuento de los sufragios en Estados Unidos– fue del doble de la depreciación acumulada en todo el año. Alrededor de las 21 horas del martes (8 de noviembre, día electoral) el tipo de cambio se ubicó por arriba de las 21 unidades por dólar en las operaciones internacionales, de acuerdo con la agencia Bloomberg. Ese nivel representó una depreciación de 14 por ciento respecto de los 18.42 con que cerró operaciones el peso a las 13:30 horas”.