l que nada debe, nada teme , dijo el presidente López Obrador instando al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y otros funcionarios que han sido vinculados con en el caso Odebrecht, a que se presenten voluntariamente a declarar. No esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme . Puede tomarse como una sugerencia bien intencionada, sin embargo, la Fiscalía General de la República ya solicitó a un juez que libre la orden de captura. Y la Fiscalía, hay que tenerlo presente, es autónoma, no recibe órdenes del Poder Ejecutivo. Claro, podría hacerlo con la protección de un amparo, pero a estas alturas probablemente ya es tarde. Debió presentarse cuando su nombre apareció en las primeras declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Sin embargo, el consejo es válido, y a tiempo, para Enrique Peña Nieto. Que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables , dijo también López Obrador.

Aeroméxico, despidos

Si el propósito de Felipe Calderón al darle la puntilla a Mexicana de Aviación fue favorecer a Aeroméxico, la pandemia ha venido por la revancha. Aeroméxico está en el proceso de obtener de una corte federal de Nueva York la autorización para liquidar a mil 830 empleados de tierra, tanto sindicalizados como de confianza. Este recorte se sumaría a la liquidación ya autorizada de 766 sobrecargos, tanto de Aeroméxico como de su filial Connect. Serán 2 mil 596 en total los empleados que se queden sin trabajo, de una nómina de 17 mil que tenía antes de la pandemia. Le costará cada uno alrededor de 18 mil dólares por concepto de indemnización. Son alrededor de 378 mil pesos.

Protestan contra Alfaro