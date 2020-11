El bipartidismo no llevará al pueblo de EU a ninguna parte, opina

a elección en Estados Unidos del 3 de noviembre llama la atención de la opinión pública en cuanto a los puntos de diferencia de cada uno de los dos partidos, el Republicano y el Demócrata, y de sus contrincantes, Donald Trump y Joe Biden, pero casi nadie avizora u opina sobre el programa de gobierno, lo que podría marcar la diferencia; el bipartidismo seguirá llevando a la ciudadanía estadunidense, si no pasa algo importante, a ninguna parte, es decir, al continuismo capitalista, con un ingrediente de nacionalismo en medio de una descontrolada pandemia que azota al mundo y una economía desquebrajada que va a pique, haciendo más ricos a los ricos y conduciendo a las fuerzas productivas y pueblo en general a la más espantosa desigualdad. Muy pocos electores saben que el enemigo a vencer está oculto en el sistema capitalista e imperial; que el cambio esperado radica en el despertar del pueblo estadunidense; en la lucha de clases y en la democracia participativa. El proceso electoral continuará y terminará hasta que Trump concluya su mandato presidencial al inicio de 2021, lapso en que muchas cosas pueden pasar. México debe prepararse, sin importar quién llegue, para proteger la soberanía y rechazar todo tipo de injerencia que nos pueda menoscabar como nación.

Luis Langarica Arreola

Maestros exigen respeto a jornada laboral

Por este medio, manifestamos el sistemático acoso laboral que los profesores estamos sufriendo de parte de directivos y autoridades educativas, quienes aprovechando el trabajo desde casa nos imponen una sobrecarga de actividades todos los días, incluso sábados y domingos, sin respetar los horarios laborales: planeación didáctica, llenado de formatos en Word o Excel, evidencias de las tareas de cada uno de los estudiantes, videoconferencias con éstos, cursos en línea, evaluación por semana, reporte de los alumnos que no se conectaron para la videoclase, reuniones de academia que se hacen fuera del horario laboral. En caso de que el profesor no pueda realizar dichas tareas inmediatamente viene la amenaza e incluso reportes por escrito. Sin embargo, a pesar de tanto atropello y abuso de las autoridades, los representantes sindicales no hacen nada en nuestra defensa y no exigen el respeto a los reglamentos y leyes laborales.

Por la Comisión de Moresi-SMSEM. Movimiento de Reconstrucción Sindical (Moresi); Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.

Marco Arellano González, Andrea Arenas Embarcadero, Ismael Contreras Plata, Laura Rivera González C., Jaime Gómez y Mary Cruz Juárez Ramírez

No reconocen trámite de placas a discapacitado

Roberto Fernández, tesorero de la Ciudad de México; jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: es cierto que a raíz de la pandemia los servicios de atención a los ciudadanos han cambiado; sin embargo, considero que debería existir una mejor atención.

Resulta que el lunes pasado, al acudir a realizar la verificación de mi vehículo, previa cita, me encuentro con que mis placas de discapacidad no están dadas de alta en su padrón de verificación, por lo que me indicaron asistir a cualquier dependencia receptora de la Tesorería, encontrándome con que todas están cerradas y no existe alguien que nos pueda orientar.