Rubén Villalpando y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 5 de noviembre de 2020, p. 27

Alrededor de 130 mil obreros de empresas maquiladoras en Ciudad Juárez y unos 70 mil en el resto de Chihuahua (40 por ciento de los casi 500 mil trabajadores del sector en la entidad) fueron enviados a sus casas, en acatamiento del decreto estatal que restringe la movilidad ciudadana.

Las empresas no esenciales cerraron y las esenciales, que trabajarán a 60 por ciento de su capacidad, cesarán labores los sábados y domingos.

El acuerdo Chihuahua en Alerta, el cual indica que el horario de restricción va de siete de la noche a seis de la mañana de lunes a jueves, y de las 19 horas del viernes a las seis de la mañana del lunes, acota que la actividad industrial esencial en el estado, incluida la manufactura, podrá efectuarse entre semana con el aforo y restricciones previstos para el semáforo rojo, sin límite de horario, y suspenderse sábado y domingo.

El presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) en Ciudad Juárez, Pedro Chavira, dio a conocer la cifra de empleados del sector enviados a cuarentena por el semáforo rojo vigente en el estado .