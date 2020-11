Fabiola Palapa Quijas

La escritora argentina Luisa Valenzuela participó este miércoles en el Foro internacional Utopías y Distopías en las Narrativas Feministas, con una charla en la que afirmó que la lucha de las mujeres por reclamar su justo lugar en el tejido social es muy importante y que la violencia del patriarcado tiene que ver con el empoderamiento femenino y la pérdida del propio poder.

En el encuentro virtual, la autora de El gato eficaz se refirió a la evolución del feminismo y expresó que no existe una diferencia entre el lenguaje del hombre y de la mujer, ya que el lenguaje nace del inconsciente y este es igual para todos .

Explicó que el lenguaje nace en un inconsciente sin género y atraviesa una cosa que pensé que era el preconsciente, ahora pienso que se carga de una electricidad propia de cada género .

Valenzuela opinó que estamos en un nuevo paradigma que se abre a la pluralidad de mujeres y de géneros y esto es la inclusión. “Me empecé a interesar en la pluralidad de voces más allá de las narrativas porque creo que hemos llegado a un punto donde la utopía y la distopía se están haciendo realidad.

Pensemos en el hoy, en este momento en donde estamos presenciando un encierro de aquella marea verde que se expandía por Buenos Aires, mujeres que salían a protestar por sus derechos. Estamos en la cuarta ola del feminismo; pensemos en Julia Kristeva que dijo que el siglo XXI sería femenino o no sería, pero ahí también está esta lucha que he tenido muchas veces con Jacques Lacan cuando indicó que la mujer no existe.

En la conferencia transmitida en línea por Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la lectura de la UNAM, la escritora explicó que hay feminismos de la igualdad, que pretenden decir que todos somos iguales y está el feminismo de la diferencia, el crítico de la idea que las mujeres tienen que equipararse al estándar masculino; sin embargo, consideró que todos somos equivalentes y tenemos que luchar por la equivalencia dentro de los atributos de cada género.