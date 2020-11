L

a única forma de evitar la batalla poselectoral es que Donald Trump pierda por nocaut. De no ser así, el consumado pugilista hará uso de golpes bajos y otras marrullerías para enmarañar todavía más al complicado sistema estadunidense de votaciones.

Durante la campaña el presidente Trump preparó el terreno para justificar las acciones del ejército de abogados que tiene listo para impugnar el resultado de las urnas. Sostuvo que sus adversarios estaban cocinando un fraude en los sufragios emitidos por correo, buscando levantar sospechas para, en el momento adecuado, es decir, una vez cerradas las urnas de votación presencial, comenzar a vociferar que si el resultado de dichas urnas era cerrado y/o le favorecía entonces los votos por correo serían manipulados en favor de Biden. Como en múltiples de sus afirmaciones, el indudable campeón de crear realidades alternativas mediante fake news no aportó elementos sólidos que sustentaran su señalamiento.

Vale la pena subrayar que la peculiar forma de las elecciones presidenciales en Estados Unidos favorece el ánimo acusatorio de Trump. A diferencia como se declara en otros sistemas electorales vencedor a un candidato, en EU no vence necesariamente quien tenga más sufragios directos, sino quien obtenga mayor número de votos electorales.

Cada estado, dependiendo del tamaño de la población, tiene determinado número de votos electorales y, en cada entidad, se lleva todos los votos electorales quien haya obtenido en las urnas más boletas en su favor. No hay proporción aunque el resultado haya sido muy cerrado, de un punto porcentual o menos, el perdedor se queda con cero sufragios electorales. Esta forma de representación indirecta provoca, como en las elecciones presidenciales pasadas, que si bien Trump fue declarado vencedor, no le ganó a Hillary Clinton en la cosecha de votos populares. Ella obtuvo casi 3 millones más que el empresario/político neoyorquino. El sistema estadunidense es anómalo, intrincado y contrario al deber ser de la democracia representativa. Si se le compara con, por ejemplo, las recientes elecciones presidenciales en Bolivia, en el país sudamericano se dieron resultados claros a pocas horas de haber cerrado los centros de votación. Algo que parece no sucederá en Estados Unidos, a menos que el nocaut a Trump sea seco y contundente.

Los votos por correo y adelantados presencialmente fueron casi 98 millones, por mucho número mayor a contiendas presidenciales anteriores. Los emitidos mediante el sistema postal serán contabilizados tras los que hayan sido depositados directamente ayer, lo que dificultará conocer tendencias electorales definitivas e irreversibles. En el país de las encuestas, las llamadas exit polls, que se levantan a la salida de las urnas interrogando a los votantes acerca de a quién le otorgaron su preferencia, pudiesen no ser indicadores claros si la estrechez diferencial entre Biden y Trump está en el porcentaje de variación calculado por cada empresa encuestadora. A no ser, reitero, que el escenario arrojado a pie de urnas favorezca ampliamente a uno de los ­contendientes.