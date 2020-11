Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 18

Directores de educación básica señalaron que a poco más de dos semanas para la entrega de las evaluaciones del primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021, no contamos con criterios específicos de evaluación para la situación extraordinaria que enfrentamos, en particular con los alumnos que no hemos logrado contactar, y a los cuales tampoco podemos sacar del sistema, pero tampoco dejarlos sin evaluación .

En entrevista Silvia García, Francisco Bravo y Roberto González, directores de primaria en la Ciudad de México, destacaron que en un escenario tan complejo como el que enfrentan los alumnos y sus familia, se debe tener flexibilidad, pues los alumnos no son responsables .

Francisco Bravo, director de la primaria Leonardo Bravo destacó: debemos recordar que la casa no es la escuela, y no se puede reproducir un esquema de evaluación como si estuviéramos en las aulas . Consideró que se deben impulsar actividades y evaluaciones auténticas, en las que se propone a los alumnos retos cognitivos, pero no se les aplica un examen tradicional, que en estas condiciones no sería válido .