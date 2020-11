Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 16

La vitamina D tiene diversidad de funciones en el organismo, la más conocida es que ayuda a mantener la fortaleza de los huesos, colabora con el movimiento de los músculos y en la transmisión de mensajes del cerebro a cada parte del cuerpo. También participa en el combate contra virus y bacterias, señala información de los institutos de salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. De ahí la hipótesis, que ha guiado investigaciones en diferentes países, de que podría coadyuvar en el manejo del SARS-CoV-2 causante de Covid-19.

Hasta ahora, los estudios clínicos sólo han obtenido indicios, pues se han desarrollado con pocos pacientes (con 10, 40 o 70 participantes en cada uno) y algunos otros cuentan con datos de investigaciones en animales. Al parecer es menor el riesgo de complicaciones y la mortalidad entre quienes tienen niveles adecuados de vitamina D.

No obstante, los investigadores de España y Argentina, entre otros, reconocen la necesidad de profundizar en los ensayos clínicos para contar con mayor evidencia. Por ahora no hay nada concluyente y los expertos tampoco recomiendan que las personas tomen suplementos alimenticios con vitamina D, a menos que sea con supervisión médica, ya que, de acuerdo con la situación particular de cada individuo, pueden presentarse efectos adversos.

Lo cierto es que para superar al Covid-19 y cualquier otra enfermedad, lo deseable es que las personas gocen de buen estado de salud previo, con adecuada nutrición y control de las enfermedades crónicas, si las tienen.

Deficiencia entre la población mexicana

En cuanto a México, desde hace varios años se ha documentado que en la población hay deficiencia de ese nutrimento.

Una publicación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recuerda que el estudio de la vitamina D se inició en 1922, cuando el estadunidense Elmer McCollum y su equipo describieron la sustancia con propiedades para contrarrestar el raquitismo (la debilidad y deformación ósea en la infancia), y debe su nombre (la letra D) a que fue la cuarta vitamina en ser descubierta.