Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 15

Durante las semanas recientes, nueve entidades registran tendencia al alza en contagios de Covid-19, siete de las cuales tienen mayor riesgo , informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En los reportes de la Secretaría de Salud (Ssa) destacan Chihuahua, con aumento explosivo de casos, que motivó la asistencia del gobierno federal, y Durango, que retrocedió a semáforo rojo. Pero hay otras entidades con aumento acelerado de contagios, como Querétaro y Coahuila, y con alza sostenida, como la Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que hoy se hará el anuncio formal de la realización de El Buen Fin, el cual, aseguró, se efectuará con protocolos sanitarios que reduzcan el riesgo de contagios.

Confirmó que se adelantará el aguinaldo a los trabajadores del Estado y expresó su confianza en el pueblo para mantener los cuidados respectivos, evitando afanes autoritarios.

Expresó que él no usa cubrebocas porque guarda la distancia y porque el doctor me dice que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otros .

Presencia federal

Al dar a conocer el balance semanal de la pandemia –según el cual 14 estados tienen tendencia a la baja y el resto se mantienen estables–, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, alertó sobre la situación en entidades como Chihuahua, donde destacó como aspecto positivo que tras el incremento explosivo se adoptaron medidas consideradas en el semáforo rojo y el gobierno federal reforzó la presencia con dos hospitales móviles, lo que ha provocado un ligera reducción en la curva epidémica.