Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 10

Al rechazar la nueva propuesta de la Alianza Federalista para crear un fondo de estabilización y revisar la asignación presupuestal de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno ya tiene un plan económico que ha dado buen resultado.

México tiene una economía tan sólida –añadió– que estamos seguros de que, ante cualquier resultado en la elección de Estados Unidos, tenemos garantía de estabilidad económica y financiera .

La última propuesta de los mandatarios opositores –dijo– obedece a que ya no les resultó el argumento de revisar la fórmula de distribución fiscal que se avaló en la administración panista de Felipe Calderón, y la aprobaron algunos gobernadores que ahora están pidiendo más recursos. Se me hace muy incongruente, poco serio . Cualquier cambio presupuestal lo deben ver con la Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda, porque se debe cuidar la investidura presidencial: no ha habido respeto, me han faltado al respeto , acotó al precisar que aún no recibe la carta.

Sobre los comicios estadunidenses, declinó pronunciarse al argumentar el principio de no intervención. Debemos ser respetuosos y esperar, no adelantarnos, no hacer pronósticos y no tomar partido . Sin embargo, cuestionó los términos que se siguen en los procesos legales en Estados Unidos asociados a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, y el ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia. Anticipó que pasada la elección vamos a pedir aclaración; debemos revisar todo, ¿cómo se dan estas aprehensiones?, ¿quiénes intervienen?