Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que Rosa Icela Rodríguez aceptó asumir el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en sustitución de Alfonso Durazo Montaño, quien dimitió para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.

En tanto Rodríguez se recupera completamente del Covid-19, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo García Berdeja, será encargado de despacho y permanecerá al frente de la coordinación del Gabinete de Seguridad.

El mandatario también confirmó las renuncias de ocho coordinadores estatales del gobierno federal y de 11 titulares de direcciones regionales para participar en las elecciones de 2021, así como de David Monreal como coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien busca ser abanderado al gobierno de Zacatecas.