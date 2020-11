Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de noviembre de 2020, p. 3

La posibilidad de que Emilio Zebadúa –operador financiero de Rosario Robles– busque acogerse al criterio de oportunidad en el proceso que se sigue contra la secretaria de Estado es un asunto muy feo, muy bajo , porque se trata de vendettas; deja un ambiente de mucha descomposición; bueno, así estaban las cosas, así estaba de podrido , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, a partir de la denuncia del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin –quien se apegó al criterio ya descrito–, mencionó que fue informado que un juez rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de girar orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto, porque no estaba bien integrada , por lo que la institución tendrá que repararla o complementarla.

También planteó, ante la nueva orden de captura contra Alonso Ancira, ex presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, que si no hay reparación del daño con la devolución de los 200 millones de dólares que se pagaron de más por la planta de Agronitrogenados, no podemos otorgar ningún perdón .

Ayer en conferencia de prensa, el Presidente señaló que Zebadúa está en su derecho de buscar apegarse al criterio de oportunidad (para ser testigo protegido), pero consideró que este mecanismo debe aplicarse con cuidado, para evitar la impunidad y que no se abuse.