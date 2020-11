Pero en Palacio Nacional entienden que, quiérase o no, es el vecino poderoso, por lo que las relaciones con él deben manejarse con pinzas. Ayer, el presidente López Obrador dijo que no va a pronunciar hasta que se tengan los resultados de la elección estadunidense. Nosotros padecimos cuando nos hicieron un fraude en 2006 que, por falta de responsabilidad o desinformación, el gobierno español cometió el error de reconocer el triunfo de Calderón antes de que lo hiciera la autoridad electoral de México, bueno, antes de que reconociera el gobierno de Estados Unidos a Calderón, ya el gobierno de España lo había hecho, violando leyes y sobre todo las formas políticas .

Entonces, ¿qué puede esperar México del ganador del súper martes? No mucho, o si se prefiere nada distinto, porque, para no ir más lejos, sólo en el transcurso del presente siglo todos los gobiernos estadunidenses (George W. Bush, Barack Obama –con este par se dio la operación Rápido y Furioso–, Donald Trump y, como se prevé, Joe Biden; dos republicanos y dos demócratas) han hecho de todo contra nuestro país, nuestra soberanía y nuestros paisanos, y, desde luego, contra el resto de AL.

Por ello, tenemos que ser respetuosos y no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido, porque si no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde sólo a los mexicanos, no debemos estar con actitudes injerencistas, metiéndonos en la vida interna de otro país. Es muy clara la Constitución: tenemos que apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos; pero hay que poner a veces a leer la Constitución a quienes no la conocen, incluso hay hasta quienes protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución y la violan. Entonces, vamos a esperar, cuando tengamos los elementos para pronunciarnos. Sin embargo, hay temas que queremos aclarar bien sobre esa relación, nada más estamos esperando que pasen las elecciones .

En fin, habrá que aguardar el resultado oficial, pero cualquiera que éste sea no hay que esperar mayor cosa.

Las rebanadas del pastel

¿Cómo va aquella frase? ¿A cada traidor de la patria le llega su San Martín? Algo así, pero el hecho es que en la mira de la autoridad está el otrora poderoso e intocable Luis Videgaray, el ajonjolí de todos los moles y males del país durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía General de la República asegura que no ha sido rechazada la orden de aprehensión por ella solicitada ante un juez en contra del hijo ilustre de Malinalco; otros dicen lo contrario, pero lo cierto es que, tarde que temprano, al ex coordinador de la campaña presidencial de EPN, y ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores lo sentarán en el banquillo de los acusados, y mientras más rápido, mejor. Tal vez, en la misma crujía pueda jugar a la estafa con los Emilios (Lozoya y Zebadúa), con el propio Quique y demás ratas que irán enchiquerando.

cfvmexico_sa@hotmail.com