esde su confortable cárcel sin rejas, el ex director de Pemex Emilio Lozoya ha delatado a un sinnúmero de funcionarios y políticos del narcoprianismo. Encontró la oportunidad de cobrar venganza en su ex compañero de gabinete Luis Videgaray Caso, el otrora cuasi vicepresidente de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No ha olvidado que fue Videgaray quien convenció al jefe de ambos de echarlo del equipo y hundirlo en el ostracismo. Pintan muy mal las cosas para el hasta hace poco profesor del MIT –el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La Fiscalía General de la República informó que encontró elementos suficientes para fincarle varios delitos y no ha recibido del juez de control ningún rechazo a su petición de orden de aprehensión . No dará mayor información, las diligencias se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal . Cuando el resultado de las acciones de la FGR en este asunto puedan hacerse públicas, se cumplirá de inmediato con ese deber de información , señaló la dependencia. Entre los delitos que supuestamente se atribuyen a Videgaray hay uno muy grave: traición a la patria. Se castiga con prisión hasta de 40 años; dejaría una mancha infamante indeleble sobre el personaje, inclusive su familia. Dicen que ya no se encuentra en el área de Boston, que se refugió en Israel. La policía internacional tiene el brazo muy largo. Un buen abogado le aconsejaría que el tiempo que le quede en libertad lo aprovechara para negociar con la fiscalía un estatus como el que goza Emilio Lozoya. Claro, tendría que hablar, y mucho. Posee información documentada de todo lo que ocurrió en el peñanietismo. Por otro lado, eso lo hace vulnerable, porque después de lo que ha cantado el locuaz Emilio, habrá quien esté interesado en que no se repita la historia.

Pelea judicial

Con los votos aún emitiéndose en toda la nación, la batalla legal prometida por Donald Trump ya ha comenzado; los abogados republicanos cuestionaron el escrutinio de las papeletas en un distrito clave de tendencia demócrata. Un juez federal ordenó, mientras tanto, al Servicio Postal, atacado supuestamente por intentar ayudar a Trump, buscar cualquier papeleta perdida en sus instalaciones a través de varios estados de los llamados indecisos. La elección podría terminar decidiéndose en los tribunales, difícil que anoche se conociera otra cosa más que tendencias.